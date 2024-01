O São Paulo aproveitou a oportunidade de enfrentar um Corinthians desorientado e conquistou sua primeira vitória sobre o rival na Neo Química Arena, após quase dez anos de espera. A quebra do tabu veio graças a gols de Calleri e Luiz Gustavo, responsáveis pelo triunfo de 2 a 1 em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Irritada com o momento do clube, parte da torcida corintiana quebrou o pacto de apoio incondicional para vaiar o atacante Yuri Alberto no momento em que ele foi substituído.