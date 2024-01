Novas imagens da agressão de Marcos Braz, vereador do Rio de Janeiro e vice-presidente do Flamengo, a um torcedor rubro-negro foram tornadas públicas na terça-feira. Conforme mostrado em vídeo do circuito do shopping onde ocorreu o episódio, divulgado pelo canal GloboNews, o dirigente dispara chutes e um tapa contra o entregador Leandro Campos, após derrubá-lo no chão. O fato se deu no dia 19 de setembro do ano passado.