A tenista brasileira Luisa Stefani estreou com vitória nas duplas femininas do Aberto da Austrália. Na madrugada desta quinta-feira, a medalhista olímpica e a holandesa Demi Schuurs superaram a experiente parceria formada pela romena Sorana Cirstea e pela croata Donna Vekic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h21min de confronto.