A brasileira Laura Pigossi e a filipina Alexandra Eala estão classificadas para as semifinais do WTA 125 de Canberra, na Austrália. Nesta quinta-feira (4), elas acabaram beneficiadas pela desistência da húngara Anna Bondar e da suíça Celine Naef, cabeças de chave 4, e agora aguardam a definição de suas próximas rivais, que sairão do confronto entre a japonesa Nao Hibino e a russa Irina Khromacheva, principais favoritas ao título, e as australianas Kaylah McPhee e Astra Sharma.