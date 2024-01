A vitória do Wolverhampton por 2 a 0 sobre o West Bromwich, neste domingo, no clássico da quarta fase da Copa da Inglaterra, acabou ficando em segundo plano por causa das cenas lamentáveis que tomaram conta da partida logo após o gol do brasileiro Matheus Cunha. Torcedores entraram em conflitos nas arquibancadas e chegaram a invadir o gramado do The Hawthorns.