Um dos pioneiros do beach tennis no Brasil, Marcus Ferreira é um campeão mundial na essência. Em 2018, o santista ajudou a seleção brasileira na conquista da primeira Copa do Mundo. Já em 2023, o santista de 37 anos decidiu pendurar as raquetes e assumiu o cargo de técnico da seleção brasileira juvenil. Poucos meses depois de ser anunciado na nova função, Marcus conduziu o Brasil ao inédito título mundial da categoria.