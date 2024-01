Com lágrimas no rosto, o brasileiro Guilherme Madruga, de 23 anos, recebeu o Prêmio Puskás no palco do Fifa The Best 2023. O jogador recém-contratado pelo Cuiabá marcou a pintura no jogo entre Novorizontino x Botafogo-SP, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão. O atleta atuava pelo clube visitante na ocasião.