Cinco vitórias em cinco jogos. Assim foi a campanha da seleção brasileira masculina de handebol no Sul-Centro Americano, que terminou no fim de semana em Buenos Aires, na Argentina. Além de campeão, o Brasil conquistou uma vaga para o Campeonato Mundial de 2025, que será realizado na Croácia, Dinamarca e Noruega. Na partida final, a vitória por 28 a 26 sobre os donos da casa assegurou o bicampeonato do torneio, repetindo o feito de 2022.