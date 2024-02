O Atlético de Madrid subiu ao G3 do Campeonato Espanhol após derrotar o Valencia por 2 a 0, neste domingo (28), no estádio Metropolitano. Os gols do brasileiro Samuel Lino, aos 49 minutos do primeiro tempo, e do holandês Memphis Depay, aos 12 da etapa final, permitiram aos 'rojiblancos' tomar o terceiro lugar do Barcelona, que sofreu uma dura derrota por 5 a 3 diante do Villarreal no sábado.