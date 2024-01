O Cruzeiro precisou de um gol nos acréscimos para largar com vitória no Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, em Nova Lima, o time celeste saiu em vantagem, com o argentino Dinenno, contratado para ser seu novo artilheiro, acabou cedendo a igualdade, mas viu o garoto João Pedro aparecer como salvador aos 48 do 2º tempo para definir os 2 a 1 sobre o Villa Nova. O jogo teve como protagonista, ainda, o VAR, que anulou um gol de cada equipe e teve uma revisão de longos sete minutos.