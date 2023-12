Representar o Rio Grande do Sul em um grande torneio de futebol, a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez e a expectativas de mudar de vida são sensações que estão na bagagem de 46 pessoas que embarcaram no Aeroporto Salgado Filho, nesta quarta-feira (6), com destino a São Paulo. Duas equipes se tornam a Seleção Gaúcha que vai disputar a fase nacional da Taça das Favelas 2023.