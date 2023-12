O Brasil terá quatro representantes nas quartas de final do Mundial de skate street, disputado em Tóquio, no Japão. Além de Rayssa Leal, que já entra na etapa por figurar no top 5 do ranking , Pâmela Rosa, Isabelly Ávila e Kemily Suiara garantiram vaga para a disputa, agendada para esta quinta-feira (14). Carla Karolina e Marina Gabriela não conseguiram uma das 27 vagas.