O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2023 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Os jogadores foram escolhidos por meio de pontuações estabelecidas por estatísticas coletadas ao longo do ano. O atacante norueguês somou 209 pontos e ficou à frente do francês Kylian Mbappé, com 105 pontos, e do argentino Lionel Messi, que obteve 85 pontos.