Ederson, goleiro do Manchester City e da Seleção Brasileira, foi apontado como o melhor goleiro de 2023. O estudo foi feito pelo CIES Football, que analisa a quantidade de minutos jogados, o nível das partidas disputadas e os resultados. Os goleiros Weverton, do Palmeiras, e Rafael, do São Paulo, também apareceram entre os 10 melhores da posição no ano.