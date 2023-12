Em uma partida importante para encaminhar o futuro de ambas as equipes, o Fortaleza levou a melhor sobre o Bragantino, vencendo por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols da equipe nordestina foram marcados por Yago Pikachu e Calebe. O ex-atacante colorado Sasha descontou para a equipe paulista. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo. Na segunda etapa, dois jogadores do Bragantino foram expulsos.