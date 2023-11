A vitória do Inter diante do Bragantino teve um episódio de bate-boca depois do jogo. Foi no túnel de acesso aos vestiários. A confusão teve origem em uma declaração de Pedro Caixinha, treinador do time do interior paulista, antes do confronto deste domingo (26). O bate-boca não foi visto por ter acontecido em uma área fora da visão do público e longe da zona mista. A chamada zona de competição, onde o acesso é restrito.