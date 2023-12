Dan Sabino, 15 anos, é o campeão brasileiro de Park de 2023 na categoria profissional. O skatista de São Bernardo do Campo-SP conquistou o título na pista do Complexo do Tarumã, em Curitiba (PR). O paranaense Augusto Akio, vice-campeão mundial de 2002 e prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, e o catarinense Pedro Carvalho ficaram com a segunda e a terceira posição, respectivamente. O trio faz parte da seleção brasileira da modalidade.