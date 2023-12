O Cruzeiro largou em vantagem no jogo de ida da final da Terceirona Gaúcha. Neste domingo (3), o time estrelado venceu o Futebol por Vida por 1 a 0, com gol de Rian. No próximo domingo (10), às 15h, as equipes se encontram novamente na Arena Cruzeiro, pela partida de volta.