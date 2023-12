"Até que a morte nos separe". É assim que Antonio Carlos Oliveira, o Lako, define a relação de mais de seis décadas com o Vila Cristal, clube porto-alegrense de futebol amador que completou 85 anos em 2023. No próximo domingo (17), Lako e o irmão Paleman de Oliveira, o Lilão, com 78 e 76 anos, respectivamente, estarão reunidos com os demais jogadores e amigos para comemorar a longeva história da entidade criada em outubro de 1938.