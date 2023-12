Anualmente o jornal inglês The Guardian publica sua lista de melhores jogadores de futebol do ano. A de 2023 coroou o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, como o primeiro colocado. O melhor brasileiro foi Vinícius Júnior, o sexto colocado. Messi terminou na 10ª colocação. Grêmio e Inter não tiveram nenhum jogador no top 100, mas três nomes foram votados.