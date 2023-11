Alexander Zverev e Andrey Rublev entraram em quadra para o último jogo da fase classificatória do ATP Finals já sem chances de ir às semifinais, com Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev já garantidos. Mesmo assim, fizeram um jogo agradável, com triunfo por duplo 6/4 do alemão que fecha a temporada por cima após sofrer com grave lesão em 2022.