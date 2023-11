Uma das ausências da Seleção Brasileira no duelo contra a Argentina foi o meia-atacante Neymar. Ele se recupera de cirurgia no joelho e só deve voltar a jogar em meados de 2024. Sem poder participar dentro de campo, o atacante utilizou as redes sociais para fazer parte do clássico, que foi vencido pelos argentinos por 1 a 0.