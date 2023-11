O interinato de Fernando Diniz no comando da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo foi encerrado nesta terça-feira (21) com a derrota para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã. Com apenas duas vitórias em seis jogos, o treinador admitiu que os resultados em sua gestão foram "muito ruins", mas deixou uma avaliação de que vê o Brasil em processo de evolução e chegou a dizer que a partida contra os argentinos foi a melhor da equipe brasileira sob seu comando.