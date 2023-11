Um torcedor do Crystal Palace que fez gestos racistas contra o sul-coreano Heung-Min Son, do Tottenhamm, foi banido por três anos de estádios de futebol. O caso ocorreu no Tottenham Hotspur Stadium, na Inglaterra, em partida vencida por 1 a 0 pelo time da casa, em maio deste ano, quando imagens da arquibancada captadas pela transmissão televisiva mostraram o homem, identificado como Robert Garland, puxando os olhos para ofender o atacante, que estava sendo substituído e viu o gesto, por isso comunicou à arbitragem.