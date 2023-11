O ano de 2023 para os goleiros do Real Madrid é de azar quando a questão é a saúde. Courtois, titular absoluto da equipe espanhola, teve lesão grave no joelho no início da temporada e só voltará em 2024. Com isso, o clube foi atrás do espanhol Kepa Arribazalaga, o qual vinha tendo boa sequência, mas se lesionou antes da última partida na Champions League.