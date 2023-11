A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) divulgou um comunicado sobre a confusão com e torcedores na partida entre Brasil e Argentina, no Maracanã, na noite de terça-feira (21). Em nota enviada a GZH, o órgão lamentou o ocorrido e relatou que, dentro do estádio, a segurança era responsabilidade de uma empresa terceirizada, contratada pela CBF.