Kylian Mbappé colocou o Paris Saint-Germain na liderança do Campeonato Francês. O atacante marcou os três gols na vitória por 3 a 0 contra o Reims neste sábado (11), no estádio Auguste-Delaune, e garantiu a primeira posição do campeonato ao final da 12ª rodada, graças ao tropeço do Nice contra o Montpellier na sexta (empate em 0 a 0).