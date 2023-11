Na noite do último sábado (28), na Arena Renascer, em São Paulo, o peso-pena gaúcho José Santos venceu por finalização o baiano Nivanilson "Chapolin" Pereira, pelo Jungle Fight 121. Depois de cinco minutos bastante amarrados na grade e no solo, "Zé" se sobressaiu no segundo round com um mata-leão para conquistar a sétima vitória na carreira, a sexta em sequência. De quebra, ainda aplicou o primeiro revés por finalização na carreira de seu adversário.