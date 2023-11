A Conmebol decidiu chamar um convidado insólito para a partida festiva em que reunirá lendas do futebol sul-americano. Marcado para o dia 5 de dezembro, terça-feira da próxima semana, o "Jogo das Lendas", como é chamado, terá a presença do jamaicano Usain Bolt, considerado o maior velocista da história e detentor até hoje do recorde mundial dos 100m e dos 200m.