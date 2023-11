A dupla Gre-Nal, assim que garantir suas respectivas vagas, já pode se programar para a próxima temporada das competições sul-americanas. A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (30) o calendário de 2024, que começará com as fases prévias da Copa Libertadores, no começo de fevereiro. O calendário da Copa sul-americana também foi anunciado: a fase preliminar será na semana de 6 de março; enquanto as seis rodadas serão nas mesmas datas da Libertadores (nas semanas de 3, 10 e 24 de abril, além de 8, 15 e 29 de maio).