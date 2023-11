Faltando duas rodadas do Campeonato Brasileiro para confirmar a vaga na Copa Sul-Americana de 2024, o Inter terá uma novidade no regulamento — na comparação com a última vez que disputou a competição, em 2022. Na época, apenas o primeiro colocado de cada grupo se classificava às oitavas de finais, para enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores.