Os gaúchos Marcelo Demoliner e Rafael Matos estão na final de duplas do Aberto da República, que está sendo disputado na na Arena BRB, em Brasília. A competição é um ATP Challenger 100 e distribui uma premiação total de US$ 130 mil (R$ 637,3 mil). Além disso, a competição garante 100 pontos para a parceria campeã do torneio.