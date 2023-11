O Everton foi punido com a perda de 10 pontos na Premier League, campeonato nacional da Inglaterra. O motivo foi a infração às regras financeiras, conforme anunciou a organizadora da competição, nesta sexta-feira (17). Antes com 14 pontos e na 14ª posição, o clube da cidade de Liverpool agora amarga a 19ª colocação com somente quatro pontos.