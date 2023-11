Endrick tem apenas 17 anos e já é uma das grandes promessas do futebol braslieiro. Vendido ao Real Madrid, o ainda jogador do Palmeiras vive um bom momento na carreira. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira principal e pode fazer a estreia nesta quinta-feira (16), contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com a ascensão nos gramados, crescem também os holofotes. No entanto, Endrick garante que não deixa o sucesso precoce atrapalhar a sua carreira.