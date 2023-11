A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta quarta-feira (22) as sedes e os grupos da Copa São Paulo de 2024. Competição mais tradicional das categorias de base do futebol brasileiro, a Copinha terá início a partir do dia 2 de janeiro. Grêmio, Inter, Juventude e o São José serão os representantes gaúchos na competição.