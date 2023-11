Amoroso foi artilheiro dos campeonatos Italiano e Alemão. Em terras germânicas, Élber repetiu o feito. Jardel foi cinco vezes artilheiro do Português. Na Espanha, um dos brasileiros que teve a honraria foi Baltazar. Além do faro de gol aguçado típico de um centroavante, eles têm em comum o fato de nunca terem disputado uma Copa do Mundo. O que em décadas passadas abundavam, no momento está em falta. Nesta quinta-feira (16), a Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia sem a presença de um camisa 9 de carteirinha.