Operação Sindicasta Investigado por desvio de R$ 10 milhões do Sindicato dos Atletas pede licença de cargo no STJD Ex-vice-presidente do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul e ex-goleiro do Grêmio, Jorge Ivo Amaral foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pelo MP-RS