Vivendo boa fase e titular no Napoli, o volante Jorginho foi convocado pelo técnico Giampiero Ventura para integrar o grupo da Itália na disputa da repescagem para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A seleção encara a Suécia, fora de casa, na próxima sexta-feira, às 17h45 (de Brasília).

O jogador foi ignorado pelo técnico Tite na última convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Japão e Inglaterra, nos dias 10 e 14, respectivamente. O diretor da seleção, Edu Gaspar, revelou que conversou pessoalmente com Jorginho, mas deixou nas mãos dele a decisão sobre em qual seleção ele iria atuar.

De acordo com as regas da Fifa, caso entre em campo, o ítalo-brasileiro não poderá mais defender a camisa do Brasil. Ele mudou-se ainda criança para a Itália e, sem atuar por qualquer equipe brasileira, foi revelado pelo Verona, em 2007. Ele foi para o Napoli em 2014.