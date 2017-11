O atacante Nabil Fekir foi o destaque da vitória do Lyon diante do Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês, na tarde deste domingo (5). Além de ter marcado três, dos 5 gols da equipe, o argelino ganhou os holofotes devido a sua comemoração e as consequências que ela causou. O jogador se direcionou para a torcida rival, tirou a camisa e mostrou o seu nome para os presentes. Mesmo ato de Messi, no Santiago Bernabéu, em abril deste ano, porém, desta vez a torcida não levou na esportiva, e o atitude de Fekir desencadeou uma invasão no gramado.