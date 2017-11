Divulgação / Santiago 2023

A cidade de Santiago (CHI) foi eleita, neste sábado, a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2023. A proposta da capital chilena foi aprovada, por unanimidade, pelos membros da Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). Após a retirada da candidatura de Buenos Aires (ARG) no início deste ano, apenas Santiago seguiu na briga. A cidade também receberá os Jogos Parapanamericanos.

O ministro de esportes do Chile, Pablo Squella Serrano, estava entre os presentes na Assembleia. O dirigente que competiu no Pan de Indianápolis-1987, onde foi quinto colocado nos 400m com obstáculos, afirmou que não medirá esforços para 'tornar este sonho realidade'.

- Foi uma honra estar presente nos Jogos Pan-Americanos como atleta. Não vamos poupar esforços para receber os Jogos Pan-Americanos em 2023. Trabalhamos duro e queremos tornar esse sonho realidade. Nossos esforços são projetados para atingir esse objetivo e estamos prontos para hospedar o maior evento esportivo nas Américas. Temos profissionalismo e ótimos esportistas. Esperamos mostrar aos países que os sonhos podem se tornar realidade - afirmou.

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, participou do vídeo de candidatura mostrado pelo Comitê Santiago-2023, destacando o apoio ao governo ao evento. Ela prometeu uma 'verdadeira celebração do esporte'. De acordo com o comitê, 70% dos locais estão localizados em um raio de 22km e que um sistema de transporte será implantado para a competição.