Promotores sul-africanos entraram, nesta sexta-feira, com um recurso pedindo a extensão da pena do paratleta Oscar Pistorius por assassinar a namorada Reeva Steenkamp. Eles alegam ao Supremo Tribunal de Recursos da África do Sul que a pena de seis anos é 'chocantemente leve' e que Pistorius deveria passar 15 anos detido. Já os advogados do atleta paralímpico afirmam que a sentença é apropriada.