O atacante Neymar voltou aos treinos do PSG após se ausentar das atividades da última quinta-feira. O brasileiro sentiu um incômodo na coxa no duelo contra o Anderlecht , na terça.

Desta forma, ele praticamente confirma sua participação na partida diante do Angers, no sábado, pelo Campeonato Francês.

No jogo da Liga dos Campeões, Neymar sentiu o problema na coxa esquerda ainda no primeiro tempo, mas continuou na partida e jogou os 90 minutos. Durante este período, marcou um gol e comandou o PSG no 5 a 0 sobre o Anderlecht.