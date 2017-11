Adrian DENNIS / AFP

Técnico do Manchester United, José Mourinho prestou depoimento nesta sexta-feira (3) no Tribunal de Pozuelo, em Madri. O português é acusado de fraude fiscal de cerca de 3,3 milhões de euros (R$ 12 milhões) entre 2011 e 2012, período em que treinava o Real Madrid.

Na saída do Tribunal, o treinador revelou que não sabia da existência dos problemas com o Fisco espanhol e que já regularizou os débitos.

— Parti da Espanha em 2013 com a convicção que a minha situação tributária estava regularizada. Alguns anos mais tarde, foi aberto um processo em que fui investigado e que, para regularizar a minha situação, tinha de pagar. No julgamento, não contestei, não discuti, paguei e assinei o que me foi pedido. O caso está fechado — explicou.

De acordo com a imprensa espanhola, Mourinho respondeu apenas as perguntas do advogado José Antonio Choclán, que também defende Cristiano Ronaldo. O treinador não se posicionou sobre os questionamentos da Promotoria.