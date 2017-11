Guerrero foi flagrado no exame antidoping após a partida contra a Argentina EITAN ABRAMOVICH / AFP

Após o flagra no exame antidoping de Paolo Guerrero depois do duelo contra a Argentina pelas Eliminatórias, o responsável pelo departamento médico, Julio Segura, da seleção peruana garantiu que os remédios tomados pelo atacante não têm nenhum problema com dopagem. No teste feito, foi encontrada a substância benzoilecgonina, um metabólito da cocaína.

- Paolo esteve com um processo gripal, inclusive terminou com uma traqueíte, mas pudemos recuperá-lo graças ao seu esforço. Recebeu medicamentos e analgésicos. Medicamentos que não têm nenhum problema com dopagem - disse em entrevista à "Rádio Nacional", do Peru.

Ainda sobre o caso do doping do principal jogador da seleção peruana, o médico garantiu que o trabalho de antidoping é feito com rigor e garantiu que o erro nessa história não partiu da comissão médica.

- Na seleção, sabemos o que é controle antidoping. Portanto, não usamos substâncias que produzam doping. É lamentável o que aconteceu com Paolo, mas estou certo de que não houve nenhum problema de nossa parte.