Paulo Fernandes / Vasco/Divulgação

O Campeonato Brasileiro chega neste fim de semana na rodada de número 32 das 38 programadas. O Vasco está na briga por uma classificação à Libertadores de 2018, mas seu torcedor recebeu uma notícia nada boa nesta quinta-feira. O goleiro Martín Silva foi convocado pela seleção do Uruguai para os amistosos contra Polônia e Áustria e, com isso, não deve entrar em campo em três partidas: diante do Santos, São Paulo e Atlético-MG.

Neste domingo, diante do Vitória, Martin Silva ainda estará em campo pelo Vasco. Apenas depois, deve se apresentar no Uruguai. A três pontos do G-7, zona de classificação para a Libertadores, o desfalque do goleiro criará um obstáculo a mais para o time carioca superar. Em seu lugar, o técnico Zé Ricardo tem como opções Jordi e Gabriel Félix _ nos últimos jogos, a vaga no banco de reservas vem sendo intercalada.

Vale destacar também que nesses jogos, ao contrário de muitos em que é convocado, mas fica como reserva, Martín Silva deve ser titular do Uruguai. Isso por conta do então titular Fernando Muslera ter ficado fora da convocação.