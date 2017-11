As equipes adultas de judô da Sogipa têm patrocínio da Oi e Parmalat, por meio do Pró-Esporte/RS e do Governo do Rio Grande do Sul, do Banrisul, do Zaffari, BRDE _ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Lojas Pompéia e apoio Protecaes, Tordilho, Sponchido Jardine, Ifortix e SR Engenharia por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte e as equipes de base têm o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que descentraliza recursos oriundos da Lei Pelé.