Ezra Shaw / Getty Images/AFP

Em um jogo com boas atuações de arremessadores e poucas rebatidas, o Los Angeles Dodgers venceu o Houston Astros no jogo 6 da World Series da Major League Baseball (MLB) na noite de terça-feira (31) e empatou a série em 3 a 3. Com a vitória por 3 a 1, o Dodgers forçou a necessidade do jogo 7, que será disputado na noite desta quarta-feira (1). O vencedor do duelo levantará o caneco mais importante do beisebol mundial. O jogo foi marcado pela consistência dos pitchers. Em 3h22min de partida, os dois times conseguiram apenas 11 rebatidas — seis para o Astros e cinco para o Dodgers.

O jogo começou com um bom duelo de arremessadores. Nas duas primeiras entradas, Rich Hill, pelo Dodgers, e Justin Verlander, no Astros, não cederam corridas. Jogando fora de casa, o Astros abriu o placar na parte alta do terceiro inning, com George Springer rebatendo um home run contra Hill. O arremessador titular do Dodgers conseguiu esquecer o revés e não cedeu nada na quarta entrada. Verlander seguia bem no jogo, anulando o lineup do Astros.

Hill saiu do jogo na quinta entrada após deixar dois jogadores do Astros chegarem em base. Brandon Morrow entrou no montinho em seu lugar. Morrow conseguiu forçar a eliminação de Alex Bregman por bola rasteira no campo interno e fechar o turno positivamente para o Dodgers. Na parte baixa do mesmo inning, Verlander eliminou os três rebatedores do Dodgers e fechou a entrada sem ceder corridas.

Morrow saiu do jogo na sexta entrada após ceder rebatida simples a Yuli Gurriel. Tony Watson entrou no montinho pelo Dodgers e saiu ileso dos duelos contra os rebatedores adversários. O Dodgers conseguiu empatar o jogo na parte baixa do sexto inning. Austin Barnes chegou em base por meio de uma simples e Chase Utley após hit by pitch. Com dois companheiros em base, Chris Taylor rebateu uma dupla, impulsionando Barnes. Tudo igual no placar. A virada do Dodgers aconteceu após rebatida de sacrifício de Corey Seager, que fez Utley cruzar o home plate: 2 a 1 para os anfitriões.

Na sétima entrada, Kenta Maeda entrou no montinho no lugar de Watson. O arremessador japonês anulou o potente ataque do Astros no inning. Pelo Astros, Verlander deixou o jogo, dando lugar a Joe Musgrove. Joc Pederson ampliou a vantagem do Dodgers ao rebater um home run contra Musgrove: 3 a 1 para o Dodgers.

Para impedir que o ataque do Astros encostasse no marcador, o Dodgers optou por colocar seu fechador, Kenley Jansen, logo na oitava entrada. Jansen conseguiu três eliminações seguidas no inning, uma por flyout, uma por popout e a última por strikeout. No lado do Astros, Luke Gregson e Francisco Liriano se dividiram no inning para frear o ataque do time da casa.

Jansen voltou para o jogo na nona e última entrada. O closer do Dodgers acabou com as esperança dos texanos com mais três eliminações em sequência — duas por strikeout. Fim de papo e série melhor de sete empatada em 3 a 3.