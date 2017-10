Os dias de Jimmy Garoppolo como reserva de Tom Brady chegaram ao fim na NFL . Na noite desta segunda-feira, o New England Patriots enviou o quarterback para o San Francisco 49ers por uma escolha de segunda rodada. O preço é menor do que foi oferecido ao Patriots pelo Cleveland Browns durante a intertemporada, mas o time de Bill Belichick decidiu apostar na vitalidade de Tom Brady.

Por enquanto, Brady é o único quarterback ativo no elenco do Patriots. Cortado pelo próprio 49ers para abrir espaço no elenco, Brian Hoyer — que já foi reserva em New England entre 2009 e 2011 — é a principal alternativa.