A primeira finalista da Billie Jean King Cup é a tetracampeã Itália, que desbancou a Polônia de Iga Swiatek com vitória por 2 a 1, em Málaga, na Espanha, nesta segunda-feira. A definição veio no jogo de duplas após Lucia Bronzetti colocar as italianas em vantagem e a número 2 do mundo empatar a série.