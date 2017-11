"Queremos que a marcha da tocha olímpica nos conecte com os Jogos e acenda a paixão e o entusiasmo em cada canto da Coreia do Sul", acrescentou Lee Hee-Beom.

As Olimpíadas vão ser realizadas entre os dias 9 e 25 de fevereiro, apesar da organização ser marcada pela pouca venda de ingressos e pela ameaça de conflito nuclear com a vizinha Coreia do Norte. O parque Olímpico de Pyeongchang está apenas a 80 quilômetros da Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreais.